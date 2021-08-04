Başkan Büyükakın, Kocaeli Yüzme Kulübü'nün 21. yılını kutladı - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Belediyesi'nin Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzu ve spor merkezini ziyaret etti. Kocaeli Yüzme Kulübü'nün 21. yılını kutlayıp, pasta kesen Başkan Büyükakın, sporcu çocuklara ve gençlere yoğun ilgi gösterdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte yüzme havuzunda verilen eğitim hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca ile birlikte sporcu aileleriyle de sohbet etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de yüzme bilmeyen hiçbir çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle yüzme havuzlarımızın imar edilmesine önem verirken, diğer bir taraftan da Körfezimizde su sporlarının gelişmesi ve şampiyonlarının yapılması için gereken her türlü adımı atıyoruz" dedi.

"ONLARIN DÜNYASINDA YER ALMAK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Yaklaşık bin sporcu ve kursiyere hizmet veren yüzme havuzunda, Kocaeli Yüzme Kulübü'nün 21. yılını kutlayan Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin su sporlarına ilgisi bizlere büyük heyecan veriyor. Bu heyecana ortak olmak, nesillerimizle zaman geçirmek, onların dünyasında yer almak bizi de son derece mutlu ediyor" ifadelerini sarf etti. Gençlerin en yükseği hedeflemesine, bu amaca uygun çalışma disiplinine kavuşmasına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Olimpiyatlar başta olmak üzere her alandaki yarışmalarda ülkemizi ve kentimizi temsil edecek gençlerimiz için bizlerde taşın altına elimizi koyuyoruz. Bugünden itibaren her sporcumuzun başarıların ve olimpiyatların bir parçası olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz de onu yapacağız" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA VE YAKININDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm dünyada kendinden söz ettiren ve alkışlattıran başarılı sporcuların yetişmesi için kapsamlı bir şekilde çalıştıklarını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bugün burada gördüğümüz, sporcularımızdaki enerji oldu. Ailelerin ve eğitim veren kıymetli eğitmenlerimizin uyumu da buradaki atmosferi daha da güzel bir hale getiriyor. Yüzme havuzumuzda başarma arzusunu ve enerjisini de yakından hissettim. Gençlerimizin gözlerindeki başarma ve olimpiyatlara katılma arzusunu çok önemsiyorum. İnşallah arzuladıkları her şeye kavuşurlar. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

BOZCA, "ADETA SPORCU FABRİKASI GİBİ OLARAK ÇALIŞIYOR"

Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca ise, "Bugüne kadar elli binden fazla çocuğumuza ve gencimize yüzme öğrettik. Elli bir adet milli takım sporcumuzu yetiştirdik. Avrupa şampiyonluğunu ilimize getirdik. Her yaş gurubu için eğitim sistemimiz mevcut. Havuzumuz adeta sporcu fabrikası gibi olarak çalışıyor. Yüzme sporunu tabana yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl Kocaeli Yüzme Kulübü'nün kuruluşunun 21. yılını gururla kutluyoruz. Tahir Başkanımızın bizle birlikte bu gurur günümüze ortak olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kulübümüze ve spora verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın ne zaman ihtiyaç duyduğunuzda yanımızda olduğunu bilmek bize daha da güç katıyor. Biz üzerimize düşen görevi yaparken amatör spor takımlarımıza Tahir Başkanımızın desteği çok kıymetlidir. Bir kadın kulüp başkanı olarak bu ilde gördüğüm destekle bu görevi yapmak gerçekten çok güzel. Yalnız olmadığımızı bilmek gücünüze güç katıyor ve kazanan Türk gençliği oluyor" diyerek duygularını ifade etti.