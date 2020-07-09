Başkan Büyükakın; "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız" - Son Dakika

Başkan Büyükakın; "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız"

Körfez ilçesinde bir dizi çalışma ziyaretlerinde ve temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız" dedi.

Körfez ilçesinde bir dizi çalışma ziyaretlerinde ve temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız" dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, kanaat önderlerini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Seyfettin Yılmaz, Salih Okutan, Mehmet Allak, Erdal Yıldırım, Mustafa Çelik ve Erdoğan Songur ile iş yerlerinde buluşan Başkan Büyükakın, kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeyi aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Alt ve üst yapı noktasında Körfez ilçesinde çok önemli adımlar atacaklarını ziyaretlerinde dile getiren Başkan Büyükakın, "Ülkemizin ve şehrimizin üretim merkezlerinden birisi olan Körfez ilçemizin tüm eksiklerini tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte 97 bin metre karelik bir alanda bin 300 rezerv konut alanı inşa edeceğiz. Barbaros ve Kabakoz Mahallerinin taşınması içinde gerekli adımları attık" dedi.


Türk milleti ile birlikte Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkmak için gayret ettiklerini ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde özellikle dile getiren Başkan Büyükakın, "Ezanımızdan, bayrağımızdan, vatanımızdan ve devletimizin sembolleşen tüm değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Ülke olarak zor bir coğrafyada çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında gerek mazlumların gerekse hakları gasp edilmeye çalışılan kardeş ülkelerin yanında oluyoruz. Ülkemizin çıkarlarını korumak için de uluslararası arenada çok önemli adımlar atan bir devletimiz ve Cumhurbaşkanımız var. Tarihimizin bize verdiği çok büyük sorumluluklar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımızın tüm değerlerini bir taraftan korurken diğer taraftan gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin ve asil milletimizin bir ideali bir hedefi var. Kim ne derse desin, hangi kuşaktan bahsederse bahsetsin gençlerimizin bu süreçte güçlü bir şekilde geleceğe hazırlandığını da görüyor ve biliyoruz. Bizim yapmamız gereken en önemli ödevlerimizden bir tanesi de devletimizin koyduğu hedeflere destek olmaktır. İşte bunu da çocuğumuzdan gencimize, kadınımızdan erkeğimize, yaşlımızdan el açıp sadece dua edebilen her vatandaşımıza kadar devletimizin tüm belirlediği hedeflere destek olmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.


Körfez ilçesinin kanaat önderlerinin ziyaretinin yanı sıra ilçe merkezinde incelemeler sonrasında Sevindikli Köyün'de bölgenin muhtarlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da eşlik etti. Bölgedeki hizmetlere dönük istişarelerin yapıldığı ve ortaya çıkan yeni taleplere dönük adımlar atılmasını çalışma ekibinden isteyen Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımızın taleplerine dönük planlamalarımızda bir öncelik sırasına göre organize oluyoruz. Vatandaşımızın beklentilerine, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşması için Kocaeli'den destek vermeye köylerimizde de devam ediyoruz. Gençlerimize bu güzel ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde miras bırakmak istiyoruz. Onlar da bu emaneti daha iyi noktalara kesinlikle taşıyacaktır. Bu anlamda şehrimizin her karışında hizmetlerimizi ortaya koyarken muhtarlarımızla birlikte bu vizyon çerçevesinde çalışıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak evlatlarımız için eser üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Muhtarlarla çok güzel bir çalışma ortamları olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımız kendilerine gelen talepleri bizlere öncelik sırasına göre ileterek hizmetin ulaşmasına vesile oluyorlar. Çok şükür köylerimize uzun yıllardır çok büyük hizmetler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hayatın içerisinde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İşte ekibimizle birlikte bunları da gidermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Esnafından sanayide üretim yapan emekçiye, KOBİ'lerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar her alanda kente ve ülkeye katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin diğer bir taraftan da Anadolu'nun çok güzel bir mozaği olduğunu da ifade ettiği birlikteliklerde, "Reel sektörün yanında kırsal kalkınmada tarım ve hayvancılığa da destek vermeyi sürdüreceğiz. Bunun yanında köylerimizin hizmetlerine ve daha konforlu yaşam oluşması için de hizmet etmeyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.


Bir kentin ve ülkenin birlik ve beraberliğinin ortaya çıkaracağı büyük enerjiye de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Şehrimizde ve ülkemize Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla velhasıl tüm güzellikleriyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye ve Kocaeli olacağız. Bu güzel hizmetlerin devam edebilmesi için çalışmaya durmadan devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın; 'Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız' - Son Dakika

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