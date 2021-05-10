Başkan Büyükakın, ''Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız''

10.05.2021 10:54
Başkan Büyükakın, ''Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız'', System.String[]

Başkan Büyükakın, 1200 kamyon deniz kumu kullanılan Altınkemer – Ereğli arasındaki sahil projesinde devam eden hummalı çalışmayı inceledi.

1200 kamyon deniz kumu kullanılan, mevcut iskelesi büyütülen 4 bin 980 metre uzunluğundaki Altınkemer – Ereğli arasındaki sahil projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Sahil düzenleme projesini yerinde denetleyen, Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinden detaylı bilgi alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "5100 metre bisiklet ve yürüyüş yolu yapımının yanı sıra aydınlatmasıyla Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız. Vatandaşlarımız 1200 kamyon deniz kumu ile takviye ettiğimiz Ereğli Sahilinin keyfini de çıkartacak" dedi.

BİN İKİ YÜZ KAMYON DENİZ KUMU KULLANILDI

On sekiz adet seyir terası, kayık çekek yerleri, çocuk oyun grupları ve tüm ihtiyaçlara dönük sosyal donatı alanlarıyla yeni bir görünüme kavuşacak Altınkemer – Ereğli arasındaki sahil projesi, İzmit Körfezi'ne yeni bir değer daha katacak. Kocaeli'nin her yerini ihya ve inşa ederek geleceğe hazırlamak için her fırsatta proje ürettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın'a, incelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete ve teknik ekipler eşlik etti. Karamürsellilerin çok seveceği yeni sahil projesinde vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, "Ereğli sahilimizde bin iki yüz kamyon deniz kumuyla plajımız çok daha güzel hale geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız yaklaşık beş kilometrelik sahil projemizde doyasıya eğlenecek, güzel vakit geçirecek" açıklamasını yaptı.

KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SAHİLDEN FAYDANILANACAK

"Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı projelerimize yansıtarak daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz" vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Bir taraftan fidanları toprakla buluştururken, diğer taraftan arıtma tesislerimizi çalıştırıyor diğer bir taraftan çevreye saygılı projelerimizle kentimize hizmet ediyoruz. Vatandaşımızın bu noktada ki memnuniyeti biliyoruz. Sahillerimizi birleştirerek hemşerilerimizin kesintisiz bir şekilde sahillerden faydalanmasına gayret ediyoruz. Ereğli sahilimizde bunun güzel bir örneğidir" ifadelerini sarf etti. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, "Altınkemer - Ereğli sahil çalışmamız ilçemiz için çok kıymetlidir. Hemşerilerimiz bu bölgenin güzelleşmesi için talepleri oluyordu. Tahir Başkanımızla birlikte bu bölgemizi Karamürsel'imize yakışan bir yere dönüştürüyoruz. Kendisine bu hizmeti için bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Tahir Büyükakın, Karamürsel, Kocaeli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız'' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:52 Kanepede nakış yapıyordu, üzerine tavan düştü!
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı!         
12:02
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:51
WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak         
11:48
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti         
10:12
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükakın, ''Körfezimize yeni bir inci kazandıracağız'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement