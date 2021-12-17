Başkan Büyükakın: Kulüplerimiz yalnız değildir - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, futbolda 3. Lig temsilcilerinden Derince Belediye spor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve Bal Ligi'nde mücadele eden Karamürselspor Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç ile yönetimlerini makamında konuk etti. Başkan Büyükakın ayrıca Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un sporcularından İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonasında Kata dalında şampiyon olan Burak Mert Can ve İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasında üçüncü olan Enes Yıldız'ı makamında konuk etti. Görüşmede spora ve sporcuya olan katkıların artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Spor, sağlıklı ve erdemli bireyler yetiştirme noktasında şehrimize çok büyük katkılar sağlıyor. Geleceğimizi sağlam temeller altına almak için çocuklarımıza iyi şartlarda spor imkânları sağlamak, sporla tanıştırmak bizlerin asli görevidir" dedi.

"SPORUN TABANA YAYILMASINI SAĞLADIK, SAĞLIYORUZ"

Her geçen gün tesisleşmede çok büyük adımlar attıklarını ziyaretler nedeniyle ifade eden Başkan Büyükakın, "Engelli kardeşlerimizin spor yapmasından, ulusal ve uluslararası arenadan başarılarla dönmesinden oldukça mutlu oluyoruz. İnşallah bu manada desteklerimiz artarak devam edecek. Tabi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak örnek ve öncü spor yatırımlarıyla sporun tabana yayılmasını da sağladık, sağlıyoruz. Bu anlayışla kentimizin her köşesinde hizmet üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"SPORUN DA BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ AŞAMA SAĞLADI"

Derince Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet GüntepeBal Ligi'nde mücadele eden Karamürselspor Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç ile yönetimleri, kendilerine verilen tüm destekler için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Tesisleşme yönündeki üstün gayret, FİFA standardında sahalar, yüzme havuzları, yerel, ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilen organizasyonlara değinen Başkan Büyükakın, "Amatör spora yapılan nakdi ve ayni destekler ile birlikte Ücretsiz Spor Okulları projemiz Spor Kenti Kocaeli yolunda önemli mesafeler almamızı sağladı. Sanayinin başkenti olarak bilinen Kocaeli, yaptığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler ve düzenlediğimiz organizasyonlarla sporun da başkenti olma yolunda önemli aşama sağladı. Bununla birlikte altını çizmek istediğim diğer bir konuda sporcularımız ve spor kulüplerimiz asla yalnız değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her daim destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"TAHİR BAŞKANIMIZ BİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI"

Derince Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, lig maçlarının oynandığı çim sahasının yeniden yapılması nedeniyle özellikle Başkan Büyükakın'a teşekkür ederken, "Gençlerimize hizmet yolunda kulübümüze verilen destekler için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda kentimizin gençlerine çok daha güzel imkanlarda hizmet edeceğiz" diye konuştu. Karamürselspor Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç ise "Amatör bir ruhla ilçemizin ve şehrimizin gençlerine hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda bir adım dahi geri atmadan sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tahir Başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hep desteğini gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bizler de durmadan şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.