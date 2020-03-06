Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti - Son Dakika
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Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Macar Milli Meclisi Macar-Türk Dostluk Grubu Başkanı Dr. Attila Tilki ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Macar Milli Meclisi Macar-Türk Dostluk Grubu Başkanı Dr. Attila Tilki ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Macar Milli Meclisi Macar-Türk Dostluk Grubu Başkanı Dr. Attila Tilki ve beraberindeki heyeti ağırladı. TBMM'nin konuğu olarak Türkiye'ye gelen heyetin ziyaretinde Bağımsız Milletvekili Istvan Apati, Başkonsolos Laszlo Keller, Meclis Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlisi Krisztina Kello, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Görevlisi Aycan Vergili hazır bulundu. İki ülke ilişkilerinden kardeş şehir çalışmalarına, sanayi üretiminden tarımsal politikalara kadar birçok konunun konuşulduğu görüşmede Başkan Büyükakın, "Sizleri burada görmek çok güzel" dedi.


Türkiye- Macaristan arasındaki devam eden ilişkilerin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "İki ülke arasındaki ticari gelişmelerin tarımdan sanayiye, makine üretiminden hayvancılığa kadar birçok alanda artabileceğine inanıyorum. Kocaeli bu noktada önemli bir üretim merkezidir" diye konuştu.


Tarımsal politikalarının yanı sıra, bu alandaki makinaların üretiminde Kocaeli'nin çok önemli avantajlarının olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de tarımsal alanda çok yeni bir politika üretiyoruz. Bakanlığımızın da katkılarıyla ata tohum çalışmalarından tıbbi aromatik ürünlere, perma kültürden eko turizme kadar her alanda çalışıyoruz. Bu noktada Macaristan ile çalışmaya da hazırız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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