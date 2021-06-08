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Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak''

08.06.2021 15:32
Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak'', System.String[]

Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükakın, Marmara'nın katılımcı bir akılla ve siyaset üstü bir mekanizma ile kurtarılacağını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde Marmara'yı saran ve büyük tehlike oluşturan müsilaja (deniz salyası) karşı Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği Caddebostan'da başlattı. Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programa Bakan Kurum'un yanı sıra valiler, belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Programda söz alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde Marmara Belediyeler Birliği, akademisyenler ve diğer paydaşlarla süreci yönetiyoruz. Bakanlığımız bizi kendi halimize bırakmadı. Her anımızda yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" dedi.

"SİYASET ÜSTÜ MEKANİZMA KURULDU"

Süreci son derece katılımcı bir akılla ve siyaset üstü bir mekanizma ile yürütmeyi başardıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Süreci ilgili tüm tarafların katılımıyla yürütüyoruz. 'Herkes Marmara hepimizin. Taraf tutmadan, bilimsel bir şekilde bakıldı" dedi. Azot, fosfor ve diğer kirleticileri azalttığımızda Marmara Denizi eski haline dönecek. Bundan sonra yapılacak olan şey arıtma tesislerinin, tarımsal atıkların ortamdan uzaklaştırılması ve sanayiden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi olacaktır. Kısa sürede Marmara'nın eski güzel günlerine kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EŞ ZAMANLI MÜCADELE BAŞLATILDI

Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programla Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak başladı.

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 Haziran pazartesi günü Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge göndermişti. Genelgede müsilajdan (deniz salyası) kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağı belirtilmişti.

Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak''

Marmara Denizi, Caddebostan, Siyaset, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak'' - Son Dakika


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