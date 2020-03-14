Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı

7 saat önce

Kocaeli'de yurtta kalan kız öğrenciler ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı, System.String[]

Kocaeli'de yurtta kalan kız öğrenciler ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yurtta kalan kız öğrenciler ile bir araya gelerek, gençlerle sohbet etti. Gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Büyükakın, medeniyet inşasında yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair fikirlerin dile getirdi. Gençlerin sorularını cevaplayan Büyükakın, başarılı bir kariyerin sırlarının samimiyetle çalışmak olduğunu ifade etti.


Öğrencilerin "Neden Siyaset" sorusuna cevaplayan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nde 2005 yılından itibaren başlayan ve bugüne kadar gelen süreci dile getirdi. Geçmişin Türkiye'si ile günümüzün Türkiye'si üzerine bir karşılaştırma isteyen üniversitelilere, darbe dönemlerinin ülkeye bıraktığı izler üzerine düşüncelerini aktaran Başkan Büyükakın, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ne olduğuna dair geniş bir yelpazede bilgi verdi. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelere dönük sorulara da cevap veren Büyükakın, "Türkiye'de icra edilmek istenen her eylemde ülkemizin bölgesinde ve dünyadaki etkinliği azaltmak ana hedefleri olanları tanımamız gerekiyor. Enerjiyi ve toprakları kontrol altında tutmak isteyen ülkelerin bölgemizdeki faaliyetlerini bizler yakından takip ederken sizlerin de bu konuda özel bir ilgi duymanızı arzu ediyorum" dedi.


Türkiye'nin gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğini söyleyen ve bunun için gençlerin kendilerini çok daha iyi hazırlamasını öneren Büyükakın, Korona virüsü konusunda kentte alınan önlemler hakkında da öğrencilere bilgi aktardı. Gençlik hizmetlerinden kültür çalışmalarına, spordan ulaşıma kadar birçok farklı sorulara da cevap veren Büyükakın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin her daim yanındayız. Sizlerin geleceğe hazırlanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şunu unutmayın ki her ne iş olursa olsun hayatınız her döneminde samimiyetle çalışın. Bizler biliyoruz ki hayatta işini aşk ile yapan yorulmaz" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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