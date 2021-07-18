Başkan Büyükakın, "Milletimizle beraber yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Milletimizle beraber yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz"

Başkan Büyükakın, "Milletimizle beraber yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz"
Son Güncelleme: 18.07.2021 23:15

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve AK Parti ilçe Başkanı Ali Güney'le birlikte Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve AK Parti ilçe Başkanı Ali Güney'le birlikte Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden, küçüklerle bol bol fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, "Milletimizle olan muhabbetimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Her daim halkımızla birlikte ülkemiz ve kentimiz için çalıştık, milletimizle beraber yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz. Vatandaşımızın bize gösterdiği istikamette koşmaya, çalışmaya ve şehrimizi geliştirmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. " dedi.

YARIN DA VE GELECEKTE DE DİNLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemiye rağmen projelere ara vermediklerini, sağlık ve sosyal destek paketleriyle esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını da belirten Başkan Büyükakın, "Bugün burada vatandaşımızın taleplerini nasıl dinlediysek, yarın da ve gelecekte de dinlemeye devam edeceğiz. Öncelik sırasına göre şehrimize ve mahallelerimize yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bizim işimiz hizmet, biz de bunu yapıyoruz. Halkımızın bize haklı olarak ilettikleri konular var. Bunları çok dikkatli bir şekilde not ediyor, hayata geçirilmesi gerekenleri de ekibimizle birlikte yapıyoruz" ifadelerini sarf etti.

"GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ VE BÜYÜK TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

Yenişehir Mahallesi'nde çocukların ve gençlerin büyük sevgisiyle de karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, bol bol fotoğraf çektirirken, "Gelecek nesillerimizin dünyanın gittiği yönü iyi anlamaları, kendilerini geliştirmeleri, ülkemiz için tüm birikimlerini kullanacak birey olmaları için biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Durmadan ve koşarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi anlayarak ve en önemlisi onları dinleyerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Gençler bizim geleceğimiz ve büyük Türkiye'nin teminatıdır" diye konuştu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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