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Başkan Büyükakın müjdeyi vermişti - Son Dakika

Başkan Büyükakın müjdeyi vermişti

06.12.2021 11:01
Başkan Büyükakın müjdeyi vermişti

Kocaeli Büyükşehir, D-100 Karayolu Derince 60 Evler mevkiindeki eski yaya üst geçidini kaldırarak yerine asansörlü modern bir yaya üst geçidi inşa edecek.

60 Evler'e yeni ve modern yaya üst geçidi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullanım ömrünü tamamlayan 60 evler yaya üst geçidinin kaldırılarak yerine asansörlü ve modern bir yaya üst geçidi yapılacağı müjdesini vermişti. D-100 Karayolu'nun 60 Evler mevkiinde bulunan yaya üst geçidi kaldırılarak, yerine 62 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5,5 metre yüksekliğe sahip 2 adet asansörü bulunan çelik yaya üst geçidi yapılması için çalışmalara başlandı.

PROJE ÇİZİMİNE BAŞLANDI

Başkan Büyükakın'ın talimatı sonrası D-100 Karayolu'nun 60 Evler mevkiinde bulunan yaya üst geçidi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yatırım programına alındı ve proje çizim çalışmalarına başlandı.

ASANSÖRLÜ ÇELİK YAYA ÜST GEÇİDİ

Kullanım ömrünü tamamlayarak eskimiş ve yıpranmış durumdaki eski yaya üst geçidi kaldırılarak yerine 62 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5.50 metre yüksekliğe sahip 2 adet asansörü bulunan çelik yaya üst geçidi yapılacak. Üst geçit halen 60 Evler mevkiinde oturan Derinceliler tarafından D-100 Karayolu'nun üst kesimlerine ve Derince Devlet Hastanesi'ne ulaşımda yoğun olarak kullanılıyor.

Başkan Büyükakın müjdeyi vermişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın müjdeyi vermişti - Son Dakika


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