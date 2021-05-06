Başkan Büyükakın, ''Mutluluklarına ortak oluyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Mutluluklarına ortak oluyoruz''

06.05.2021 08:45
Başkan Büyükakın, ''Mutluluklarına ortak oluyoruz'', System.String[]

Her gün bir ilçede çocukların ve gençlerin hayallerine kavuşmasını sağlayan Başkan Büyükakın, bugün de Derince'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Her gün bir ilçede çocukların ve gençlerin hayallerine kavuşmasını sağlayan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bugün de Derince'de ziyaretler gerçekleştirdi. Bir kez daha çocukları ve gençleri sevindiren Başkan Büyükakın'a, AK Parti Derince ilçe Başkanı Koray Merdan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere, çocuklara ve gençlere yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Onların yaşadığı zamanı anlayarak hareket ediyor, hizmetlerimize buna göre yön veriyoruz. Tabi bugün olduğu gibi onların hayallerini gerçekleştirmede tüm fırsatları kullanıyor, onların mutluluğuna ortak oluyoruz" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEK BİR KURUMDUR"

Derince'de gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada Hz. Ali'nin, "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin" tavsiyesine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Bu sözün ışığında hareket etmenin önemine inanıyorum. Çocuklarımızla ve gençlerimizle kurduğumuz iletişimde Büyükşehir Belediyesi örnek bir kurumdur. Çocuklarımıza ve gençlerimize dönük projelerimiz pandemi sürecinin son bulmasının ardından tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini sarf etti.

"NESLİMİZİN RUH DÜNYASINI DA ÇOK ÖNEMSEMELİYİZ"

Çocukları ve gençleri anlamanın önemine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Neslimizin ruh dünyasını da çok önemsemeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak neslimizle en yüksek sevide empati kuran, ortak dil geliştiren, taleplerine cevap vermede en hızlı yöntemleri geliştiren yönüyle hizmetlerine kent genelinde sürdürüyoruz" diye konuştu. Derince'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde çocukların aileleriyle de sohbet eden Başkan Büyükakın, konuk severlikleri içinde kendilerine teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Marmara, Derince, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Mutluluklarına ortak oluyoruz'' - Son Dakika


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