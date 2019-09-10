Başkan Büyükakın, "Onlar zulme karşı ayağa kalktılar"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Muharrem ayı nedeniyle Darıca'da düzenlenen canların oruç açma programına katıldı. Darıca Cem Evi Başkanı Şeref Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Mübarek Muharrem ayındayız ve bu ay bizler için çok bereketli diyerek bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, aynı zamanda da içimizde hüzünlerin canlandı diyerek, "Bu ay Hz. Hüseyin efendimiz ve arkadaşlarının şehadete yürümüşlerdir. Unutmayalım ki onlar zulme karşı ayağa kalktılar" dedi.

"KİMİ ZAMAN FİRAVUN DİYEBİLİRİZ KİMİ ZAMAN YEZİT DİYEBİLİRİZ"

Zalimin karşısında susmadıkları, boyun eğmedikleri ve inandıklarını savundukları için acımasız bir şekilde çocuk kadın demeden hepsi şehadete yürüdüler ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, "Bizlerde onların yolunda yürüyelim. Tarih boyunca her zaman zalimle mazlum arasındaki mücadele devam etmiştir. Bazıları zalimlerin yanında bazıları da mazlumların yanında olmuştur. İsimleri de hep farklı farklı olmuştur. Kimi zaman bunlara firavun diyebiliriz kimi zaman yezit diyebiliriz. Ama onlar hiç değişmez. Onlar sadece zalimdirler. Bize düşen görev ise Hz. Hüseyin efendimizin yolundan yürümektir. İnşallah onlar gibi oluruz, onların yolundan yürürüz. Rabbim inşallah bize bunu nasip eder. Bu birliktelik vesilesiyle hem Kerbela'da hem de bu vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir kez daha Rabbim'den sizleri nice Muharrem ayına ulaştırmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH DAHA GÜZEL İMKÂNLARA KAVUŞACAKSINIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Cem Evleri'ne güzel hizmetler yaptıklarını da ifade eden Başkan Büyükakın, "Darıca Cem Evimize ait arsanın alım sürecinden beri burada ki dernek başkanlarımızla tüm Cem Evleri başkanlarımızla birlikte görüşüyor ve çalışıyoruz. Cem Evimizin hala bazı eksiklikleri var. İnşallah önümüzdeki süreçte onları da tamamlayacağız. Biz elimizden geleni gerek Darıca İlçe Belediye Başkanımız gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle birlikte seferber edeceğiz. Elimizdeki imkânları inşallah daha güzel imkânlara kavuşacaksınız diye paylaşacağız. Bir kez daha Hz. Hüseyin efendimizi ve arkadaşları ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Oruçlarının kabul olmasını bir kez daha temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı

"TAHİR BAŞKANIMIZ GİZLİ MİMARLARDANDIR"

Birlikte bir konuşma gerçekleştiren Darıca Cem Evi Başkanı Şeref Arslan ise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile başlayan güzel iş birliklerimizin gizli mimarlarından birisi de Tahir Büyükakın başkanımızdır.Bizlere sunulan hizmetlerde şahsının büyük emekleri var. Darıca Cem Evi'ne ve Kocaeli'ndeki tüm Cem Evleri'nde bize maddi ve manevi yapmış oldukları destek için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de önceki dönemden daha iyi olması umuduyla sevgili Muzaffer başkanımızla olan güzel ilişkilerimizin olacağını da düşünüyorum ve hissediyorum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın da her yanımızda olacağına samimiyetle inanıyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı. Oruç açma programı, edilen duaların ardından sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cem Evi bölgesindeki eksiklikleri görmek için incelemede yaptı.