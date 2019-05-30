Başkan Büyükakın, "Ortaya koyduğumuz tüm hedefleri başaracağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ortaya koydukları tüm hedefleri başaracaklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ortaya koydukları tüm hedefleri başaracaklarını söyledi.



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Aslan, Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfi Bodur, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve yönetimlerini makamında konuk etti. Kentin yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu fikirlerin önemine değer verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli, güzel insanların yaşadığı bir kenttir. Şefkatle, samimiyetle ve sevgiyle insanımıza hizmet ediyoruz. Kocaeli'ye gönlümüzü açtık, gönülleri fethetmek için de şehrimize tüm tecrübe ve birikimimizi aktarmaya çalışıyoruz" dedi.



"Demokrasimizin gelişmesine de büyük katkı sunacaktır"



Büyükşehir Belediyesi olarak sabırla ve uzun soluklu olarak Kocaeli'ne hizmet edeceklerini vurgulayan Büyükakın, konuklarına nazik ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür etti. 2023 hedeflerinin oluşmasında yerel yönetimlerin üzerlerine düşen görevlerin olduğunu ifade eden Büyükakın, "Kentin tüm değerlerine ve dinamik kurumlarına saygı duyuyoruz. Şehri beraber yönetme hedefimizin oluşmasında STK'ların aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi, söyleyecek sözleri olması demokrasimizin gelişmesine de büyük katkı sunacaktır. Kocaeli'ne ve halkımıza hizmet etme enerjimiz, şehrimizden aldığımız güçle her geçen gün büyümektedir" şeklinde konuştu.



"Ortaya koyduğumuz tüm hedefleri başaracağız"



Kadim medeniyetin temsilcileri olduklarını da konuklarına ileten Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Milletimizin hayır duasını her daim almak için tüm kadromuzla vatandaşımızın hizmetindeyiz. Muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve halkımızın bize yol göstermesini, desteğini bizden esirgememesini istiyoruz. 31 Mart tarihinden itibaren çıktığımız bu kutlu yolda insanımızın duası bize yeter. Önümüzdeki tüm süreçleri doğru yönetecek, ortaya koyduğumuz tüm hedefleri başaracağız" ifadelerini kullandı.



Ülkemizin ve kentimizi bize emanet eden gazilerimize ve şehitlerimize şükran borçlu olduklarını da ifade eden Başkan Büyükakın, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize ve ahirete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşamını sürdüren gazilerimize de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini arzu ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükakın makamında kendisini ziyaret eden Mehmet Ali Arı isimli yaşlı bir vatandaşa da yakın ilgi gösterdi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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