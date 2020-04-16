Başkan Büyükakın, "Rehavete kapılmamalıyız" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın, "Rehavete kapılmamalıyız"

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Eğer biz sosyal mesafemizi korumaya devam edip, rehavete kapılmazsak hastane kapasitesini aşan bir vakaya ulaşmayız" dedi.

Başkan Büyükakın,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Eğer biz sosyal mesafemizi korumaya devam edip, rehavete kapılmazsak hastane kapasitesini aşan bir vakaya ulaşmayız" dedi.


Covid-19 salgınıyla alakalı açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşlara sağduyu çağrısı yaptı. Rehavete kapılmadan sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulunan Başkan Büyükakın, Hastane ve sağlık personeli kapasitesinin de yeterli olduğunu söyledi. Büyükakın, "Gelişim trendi bizim sağlık alanında ki kapasitemizin yetersizliğine ilişkin olumsuz bir sinyal vermiyor. Eğer biz sosyal mesafemizi korumaya devam eder, bir gevşeme veya rehavet olmazsa hastane kapasitesini aşan bir vakayla karşı karşıya kalmayız" dedi.


Test sayısının artmasına rağmen vaka sayısında fazla bir artış olmadığını ifade eden Başkan Büyükakın, "Elimizde ki verilerle bulaşmada bir yavaşlama var. Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında daha kontrollü gittiğini gösteriyor. Mesela Amerika'da bir günde binin üzerinde insan vefat etti. Nüfusu bizim yaklaşık dört katımız. Amerika'da vakalar bizden sonra başladı. Bugünkü kayıp orada binin üzerinde, bizde ise yüz on beş. Demek ki Amerika'da orantısal olarak bizden geri gidiyor. Türkiye bu işi başından beri diğer ülkelere kıyasla daha erken zamanda harekete geçerek kontrol etmeye başladı" diye konuştu.


Sağlık Bakanlığı test sayılarını artırdığını da belirten Büyükakın, "Sosyal mesafeyi korumak ve ayarlamamız lazım. Bu zamanda Hijyen ve maske takımına dikkat edeceğiz. Maske takılması bu virüsün yayılımını engellemede çok önemli bir etken. Dolayısıyla uzunca bir süre maske takmakta fayda var. Kocaeli Valiliği ile bizim aramızdaki temas, Türkiye'de vakaların yaşanmadığı dönemden itibaren var. Biz sürekli sayın valimizle görüşüyoruz. Pandemi kurulu toplantılarına katılıyoruz. Birlikte tedbirler alıyor, iş birliği yapıyoruz. Ekonomik kaynakların sağlanması durumunda Büyükşehir belediyesi olarak kaynaklarımızı seferber ettik. İlk günden itibaren ilçe belediyelerimizin başkan yardımcıları, genel sekreter yardımcımızın başkanlığında Kriz masası oluşturduk. Kocaeli'nde yüksek düzeyli bir koordinasyon var" şeklinde konuştu.


Süreci yakından takip ettiğini ifade eden Büyükakın, "Türkiye'deki rakamlara bakıyoruz. Ben bu rakamların yanı sıra diğer ülkelerde ki rakamlara da bakıyorum. Bu rakamlarla Eylül ayında ne olacağına dair tespitlerde bulunuyorum. İkinci dalganın riskinden bahsediliyor değil mi? Bu riskin ne kadar gerçek olduğunu, diğer ülkelerde bu riskin hangi ölçüde yaşandığını, tekrar salgınların ortaya çıkıp çıkmadığını, ne yapıldığında nasıl sonuçlarla karşılandığını izliyorum. Sadece bugünde yaşarsam, iki ve üç ay sonra ne olacağını düşünmezsem bu kenti nasıl yöneteceğiz. Büyükşehir belediyesi bütün bunları hesap etmek zorunda. Bu salgının sonsuza kadar süreceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:41 Kaynak: İHA

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