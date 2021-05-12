Başkan Büyükakın, ''Sağlıklı Yaşam Parkı için çok titiz çalıştık'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Sağlıklı Yaşam Parkı için çok titiz çalıştık''

12.05.2021 09:03
Başkan Büyükakın, ''Sağlıklı Yaşam Parkı için çok titiz çalıştık'', System.String[]

Başkan Büyükakın, eski Derince Askeri Hastanesi'nin 28 dönümlük alanında yapılacak Sağlıklı Yaşam Parkı'nın proje detaylarını yerinde gördü.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, eski Derince Askeri Hastanesi alanında yapılacak Sağlıklı Yaşam Parkı projesinin detayları hakkında bilgi aldı. 28 dönüm büyüklüğündeki alanda her şey düşünülürken, projenin son haline dair değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, vatandaşlarının huzur ve mutluluk içerisinde zaman geçirebilecekleri bir park için çok titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile teknik ekiplerin yer aldığı incelemede, parkın tamamında gerçekleştirilecek duyusal terapi alanlarının oluşturulacağı da dile getirildi.

"14 MİLLET BAHÇESİ İLE 5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN"

Kocaeli'nde her alanda yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan, Kovid-19 salgını sürecine rağmen yeşil alan çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında biz de kentimizde adımlar atarken, diğer bir taraftan faklı alanlarda parklar yapmaya da devam ediyoruz. Bakanlığımız 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaları yürütüyor. Biz de şehrimizde 14 Millet Bahçesi ile 5 milyon metrekare yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Derince Askeri Hastanesi'nde yapacağımız Sağlıklı Yaşam Parkı da hemşerilerimize çok önemli bir hizmeti yerine getirecek" diye konuştu.

"TÜM İNSANIMIZ HUZURLU VE MUTLU OLACAK"

"Biz eser üretiyoruz, iş üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diyerek alandaki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bugün Derince ilçemizde gerçekleştireceğimiz parkımız hayata geçtiğinde ilçemizdeki her vatandaşımız ve bölge insanımız mutlu olacak. Çok şükür bu proje gibi her ilçemize hizmet ediyor, vatandaşımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Derince Sağlıklı Yaşam Parkımızın birçok özelliği olmasının yanında 768 metre uzunluğunda yürüyüş ve 793 metre uzunluğunda bisiklet parkuru olacak. Derince ve Körfez ilçelerimizin kullanımına dönük bölge parkımızda çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve tüm insanımız huzurlu ve mutlu olacak" ifadelerini sarf etti.

PARKTA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Sağlık Yaşam Parkı'nda duyusal terapi yöntemlerine ağırlık verilirken, koku duyusu için 900 metre kare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik, su havuzu, su aynası ile kuş evleriyle parka yuvalanacak kuşların sesleri için alanlar da oluşturulacak. Tat duyusu için; Fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de Refleksoloji alanı, görme duyusu için de kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin; çizgi, şekil, renk ve doku uyumuna dikkat edilerek, alan kullanımı ve planlaması yapıldı. Sokak fitnes alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanlarıyla, alanda bulunan kullanıcılara keyif veren, ilgi çeken, bulunma isteği uyandıran hasta ve yakınlarına moral motivasyon sağlayacak bir park yapılacak.

Tahir Büyükakın, Hisarcık, Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Sağlıklı Yaşam Parkı için çok titiz çalıştık'' - Son Dakika


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