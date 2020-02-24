Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 yıl önce şehit düşen Darıcalı Murat Tevlim'in baba ocağında okutulan mevlide katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyor, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin Elbab kentinde şehit olan Darıcalı Murat Tevlim'in üçüncü seneyi devriyesi nedeniyle baba ocağında okutulan Mevlidi Şerif'e katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da katıldığı ve Kuran-ı Kerim'in okunduğu birliktelikte, çok sayıda Darıcalı da hazır bulundu. 29 yaşında şehit olan Murat Tevlim için duaların edildiği buluşmada, Başkan Büyükakın baba Mustafa Tevlim ile yakından ilgilendi.



Buluşmada konuşan Büyükakın, "Kahraman askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe Harekatlarıyla Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine gereken dersi vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Yerelde bizler de her daim şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyor, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. Gazilerimize de aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı yaşam diliyorum" dedi.



Türkiye'nin Suriye içerisinde toplam 8 bin 300 kilometrekarelik alanı DEAŞ'lı, PKK/ YPG'li teröristlerden temizlediğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Büyükakın, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir" diye konuştu. - KOCAELİ