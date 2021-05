Başkan Büyükakın, ''Şehrimizi inşa ederken nesillerimizi ihya etmeyi sürdüreceğiz'' - Son Dakika

Kent genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle çocukları ve gençlerin hayallerini gerçekleştiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu sefer de Kandıra'daydı. "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini geliştirmeye, okumaya ve geleceğe hazırlanmaya devam etmeleri noktasında elimizden geleni yapıyoruz" diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetlerine dönük pandemi sonrası adımlara vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri, eğitim hayatlarında donanımlı yetişmeleri, çağın gerekliliklerine göre kendilerine yön vermeleri bizlerin en önemli çalışma alanlarındandır. Bunun yanında onları mutlu edecek, tebessümlerine ortak olacak, onlarla birlikte gülümseyecek ziyaretlerimize de aralıksız bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

"2053 VE 2071'E ÇOK GÜÇLÜ GİRMEMİZ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın da yer aldığı ziyaretlerde, bisiklete ve bisiklet sporuna ilgi duyan çocukları sevindirerek mutluluklarına ortak olan Başkan Büyükakın, kask takmadan bisiklet kullanmamaları konusunda da uyardı. Çocukların ve gençlerin yeteneklerine inandıklarını, kente dair katacakları vizyon fikirlere değer verdiklerini de vurgulayan Başkan Büyükakın, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için gençlerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Bizler sadece bugünü değil, yarını ve geleceği de düşünmek zorunda olan görevlerin başındayız. Bu nedenle çocuklarımızın bugünden daha iyi yetişmesi, 2023 hedeflerimize ulaşmamız bunun yanında 2053 ve 2071'e çok güçlü girmemiz için de çok önemlidir" diye konuştu.

"NESİLLERİMİZ KONUSUNDA ASLA İHMALKARLIK YAPAMAYIZ"

Gençlerle kurdukları güçlü iletişime de atıfta bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi her bakımdan kentimizin tamamında ulaşabildiği her çocuğa ve her gence dokunmaya çalışıyor. Kılavuz Gençlik projemiz kapsamında pandemi döneminde online, pandemi sonrası da kaldığı yerden çok daha güçlü olarak yoluna devam edecek. Bilgi Evleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve gençlik kamplarımızla nesillerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerlerimizle birlikte güçlü nesil, donanımlı nesil ve geleceğe damgasını vuracak nesil için çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız da her fırsatta çocuklar ve gençler üzerine yapılan çalışmaların aksamaması konusunda görüşlerini bizlere özellikle dile getiriyorlar. Bu büyük sorumluluğumuzun farkındayız. Ekibimiz özellikle Kılavuz Gençlik konusunda yeni döneme göre hazırlıklarını yapıyor. Pandemi sonrası yoğun bir tempoyla çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet edeceğiz. Şehrimizi inşa ederken nesillerimizi de ihya etmeyi sürdüreceğiz. Bu sözün verdiği güçlü mesajla nesillerimiz konusunda asla ihmalkârlık yapamayız" diyerek açıklamalarını tamamladı.