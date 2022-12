Başkan Büyükakın: Sivil Toplum Kuruluşlarımızla her fırsatta görüşüyoruz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan, Çayırova spor Kulüp Başkanı Muammer Aydın, Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek, Bakkalcılar ve Büfeciler Odası Başkanı Bayram Kütük, Kızılay Kocaeli Şubesi Kadın Kolları Başkanı Şengül Karagöz, Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alper Dülger ve yönetimlerinin yanı sıra Cem Vakfı Genel Müdürü Alirıza Kaçan'ı makamında konuk etti. Olağan kongrelerinin sonucunda seçilerek göreve başlayan oda başkanlarını tebrik eden Başkan Büyükakın, ziyaretleri değerlendirirken, "İstişare mekanizmasını sürekli ve etkin bir şekilde işletiyor, kanaat önderlerimizle, gönül insanlarımızla ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla her fırsatta görüşüyoruz" dedi.

"HAREKET EDEREK KENTİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYORUZ"

''Alt ve üstyapı, sağlık ve sosyal hizmetler, kent mimarisi, spor ve gençlik hizmetleri, esnaf destek paketleri, tarım ve hayvancılığa verilen destekler gibi her alanda kentin gelişimine katkı sunacak işlere imza atıyoruz'' vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Ortak akıl ve görüş alışverişiyle şehrimizin değerine değer katmak için her türlü adımlarımızı atıyoruz. Bizler eser üretirken siyasetimizin merkezine, yönetim anlayışımızın tam da göbeğine milli iradeyi yerleştirmiş ve bu anlayışla yol yürüyoruz. Milletimizle ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek kentin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK GAYRETLERİ VE FEDAKÂRLIKLARI OLDU"

Engellilerin yaşamını kolaylaştıran destek hizmetlerine çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, amatör spor başta olmak üzere sporun her branşına destek verdiklerini de ifade etti. Esnaf destek paketlerine de değinen Başkan Büyükakın, "Her fırsatta esnafımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonra da her manada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında meslek odalarımızla her fırsatta buluşarak esnafımızın taleplerine dönük görüş alışverişlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Pandemi döneminde milletimiz için çalışan sağlık personeline de teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Bunun yanında eczacılarımızın çok büyük gayretleri ve fedakârlıkları oldu. Bir kez daha eczacılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"VERDİĞİ HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ"

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Alper Dülger ve diğer tüm konuklar kendilerini kabul eden ve kentin ortak akılla yönetilebilmesi için her koşulda diyaloğun sağlanmasını vurgulayan Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Meslek odalarıyla kurulacak diyalogların önemine de vurgu yapılan görüşmelerde, Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek'e ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Büyükakın, Kızılay Kocaeli Şubesi Kadın Kollarıyla olan birlikteliğinde de, Kızılay'ın verdiği hizmetler için teşekkür etti.