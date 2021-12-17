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Başkan Büyükakın, ''Sokakta kalan birisini görürseniz bizi arayın'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Sokakta kalan birisini görürseniz bizi arayın''

17.12.2021 11:02
Başkan Büyükakın, ''Sokakta kalan birisini görürseniz bizi arayın''

Büyükakın, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız lütfen bize bildirin, barınma merkezlerimizde ağırlayalım" çağrısında bulundu.

Türkiye'de soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Soğuk kış günlerinde kimseyi aç ve açıkta bırakmayalım" diyerek Kocaelililere seslendi. Başkan Büyükakın, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız lütfen bize bildirin, barınma merkezlerimizde ağırlayalım. Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 hattını arayarak bu konuda gerekli ihbarları vatandaşlarımız bize yapabilir" dedi. "Kocaeli'nde kimsenin sokakta kalmayacağı, kimsenin aç ve açıkta kalmayacağı konusunda bütün vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin emin olmasını istiyorum" hatırlatmasını bir kez daha yapan Başkan Büyükakın, "Her zaman olduğu gibi kıymetli vatandaşlarımızın bu konuda da yine duyarlı davranacaklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

ALO 153'E GELEN İHBARLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyüklüğü Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de soğuk havaların gelmesiyle birlikte titizlikle bir çalışma yürütürken, diğer taraftan da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da Alo 153'e gelen ihbarları yakından takip ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "İzmit ve Gebze'deki barınma evlerimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Bizim medeniyetimizin ana felsefesi insanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte biz de bu anlayışla hareket ediyoruz" diye konuştu.

"EV KONFORUNDA HİZMET VERİYORUZ"

Barınma evlerinde her türlü imkânın olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Barınma evlerimizde vatandaşlarımıza konaklama, yeme içme ve temizlik gibi birçok konuda hizmet veriyoruz. Sağlık kontrollerini de gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızın ev konforunda hizmet alması için çalışıyoruz. Kocaeli'nde bu anlamda kimsenin mağdur olmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Bir kez daha ifade etmek isterim ki vatandaşlarımız sokakta kalmış ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gördüklerinde bize hızlıca bildirmelerini istiyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Sokakta kalan birisini görürseniz bizi arayın'' - Son Dakika


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