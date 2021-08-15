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Başkan Büyükakın "Spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacağız" - Son Dakika

Başkan Büyükakın "Spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacağız"

15.08.2021 10:59
Başkan Büyükakın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin su sporlarıyla da anılan bir kent olacağını söyleyerek spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacaklarını dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin su sporlarıyla da anılan bir kent olacağını söyleyerek spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacaklarını dile getirdi.

Su sporlarını seven herkes için "Kocaeli'nin su sporlarının da bir merkezi olması için adımlarımızı atıyoruz" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Bu bizim için çok önemli bir vizyondur. İzmit körfezi, Karadeniz sahilleri, Sapanca Gölü'ne kıyısıyla Kocaeli, su sporlarının merkezi olması için gerçekten ciddi fırsatlar sunan bir şehir" dedi.

Su sporlarına dönük organizasyonlar başta olmak üzere tesisleşme adına çok önemli yatırımları da hayata geçiren Başkan Büyükakın, "Çok ciddi sahil bantlarımız var. Yaklaşık 125 km İzmit Körfezi'nde, 170 kilometreyi geçkin Kandıra sahillerinde ve 15 km kadar da Sapanca sahilinde kıyılarımız var. Sporun tabana yayılması ve kentimizin sporla anılan bir şehir olması açısından su sporları çok önemli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Kocaeli'deki su sporları ve sahiller üzerine değerlendirme yapan Büyükakın, "Bu özelliklerin turizm vizyonuyla birleştiğinde yine su sporları çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Yelken ve kürek yarışları ile açık su şampiyonaları için inanılmaz bir kıyı şeridimiz var. Sporcu altyapımızda buna elverişli. Yıllardır ciddi manada su sporlarıyla ilgili bir altyapı oluştu. Şimdi aslında açık su yüzme şampiyonaları, yelken, kürek ve sörf şampiyonaları gibi organizasyonların bu kentte yapılmasının artık zamanı geldi ve şartları oluştu. Bu manada önümüzdeki günlerde ve her geçen gün artan bir şekilde Kocaeli, su sporlarıyla da anılan bir kent olacak. ve ana şemsiye olan spor kenti vizyonuna da bu yolla adım adım ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kocaeli'nin mavi bayrak sahibi olmasının önemine de değinen Büyükakın, "Kocaeli'nin 6 tane mavi bayrağı vardı. Bir tanesi Karamürsel Altınkemer plajında, 5 tanesi Kandıra sahillerindeydi. Kovanağzı'ndaki plajımıza yaptığımız başvuruyla bir mavi bayrağı daha hak kazandık. Böylece toplam 7 mavi bayraklı plajımız oldu. Bu da bizim aslında hem çevreye duyarlılığımız açısından hem de deniz ve sporlarına verdiğimiz önem açısından son derece kıymetli bir gelişmedir. İnşallah önümüzdeki süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre konusundaki hassasiyeti ile de su sporlarına ve diğer sporlara verdiği önemle de öncü ve model belediyelerden biri olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın Spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacağız
Başkan Büyükakın Spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacağız

Tahir Büyükakın, Sapanca Gölü, Karadeniz, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Büyükakın 'Spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacağız' - Son Dakika Spor


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