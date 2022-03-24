Başkan Büyükakın; Terör terördür, terörist de teröristtir - Son Dakika
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Başkan Büyükakın; Terör terördür, terörist de teröristtir

24.03.2022 08:32
Başkan Büyükakın; Terör terördür, terörist de teröristtir

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 42. Genel Kuruluna online olarak katıldı

Üye devletlerin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmesine ilişkin izleme komitesinin hazırladığı raporda yer alan bazı maddelere şiddetle karşı çıkan Başkan Büyükakın, ''Teröriste aktivist denmez, terör terördür, terörist de teröristtir'' dedi.

RAPORDAKİ BAZI KONULARI KABUL ETMİYORUZ

Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda söz alan konuşmacıları dikkatle dinleyen ve notlar alan başkan Büyükakın, ''Öncelikle Sayın Raportörlere, Türkiye'ye yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmelerin hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum. Özellikle kayyumlarla ilgili gelişmelerle toplantılarda sayısız belge gösterdik. Görüş birliğine varamadığımız husus şurası; terörü genişletici bir yorumla ele aldığımız noktasında bir eleştiri var. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye devletinin terörizmin tanımını genişlettiğine dair bir belge de raportörlerin elinde bulunmamaktadır'' dedi.

SAVAŞÇI YA DA AKTİVİST DEĞİL, TERÖRİST DİYECEKSİNİZ

Heyet Başkanı olarak raportörlerin heyet üyeleriyle bir araya gelmesi için özen gösterdiğine dikkat çeken Başkan Büyükkaın, ''Dünyada Türkiye kadar terörden mustarip ve Türk halkı kadar terörden etkilenmiş başka bir ülke ve halk bulmak neredeyse mümkün değildir. Teröristlerden ilk taslakta 'savaşçı' olarak bahsedilmekteydi. Raportörlere ilettiğimiz itirazımız neticesinde bu kelime 'aktivist' olarak değiştirildi. Nitekim bu değişiklik bizleri daha da yaraladı.

30.000 vatandaşımızın hayatına mal olan bir terör örgütünün üyelerine 'aktivist' demek Türk halkına yapılmış bir saygısızlıktır. Terör terördür, terörist de teröristtir. Ben bu ifadelerin değiştirilmesini talep ediyorum. Terörist ifadesine yönelik hassasiyetimizi özellikle belirtmek istiyorum. Özerklik Şartı'na ilişkin izleme toplantılarının genişletici yorumlandığını ve izleme komitesinin genişletici yorumlarla görevini aştığı hususunu da belirtiyorum'' ifadesini kullandı

Kaynak: Bültenler
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