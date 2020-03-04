Başkan Büyükakın, terzilikte ustalığını gösterdi - Son Dakika
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Başkan Büyükakın, terzilikte ustalığını gösterdi

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de esnaf ziyaretleri esnasında bir terzi dükkanına girerek dikiş makinasının başına oturdu.

Başkan Büyükakın, terzilikte ustalığını gösterdi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de esnaf ziyaretleri esnasında bir terzi dükkanına girerek dikiş makinasının başına oturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'ndeki esnaf ziyaretleri esnasında bir terzi dükkanına girerek dikiş makinasının başına oturdu. Rahmetli babasının yanında terzilik mesleğinin inceliklerini öğrenen Başkan Büyükakın, üzerinden yıllar geçmesine rağmen dikiş dikmeyi unutmadığını gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve beraberinde ki heyet Başkan Büyükakın'a eşlik etti.


Gebze'de yılların esnafı Terzi Burhan'ı ziyaret ederek bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, terzilik mesleğini unutmadığını göstererek bir pantolonu kendi eliyle dikti. Ustalığını gösteren Başkan Büyükakın, Terzi Burhan'dan tam not aldı. Günün anısına bir fotoğrafta çektiren ve Terzi Burhan'ın çalışma azminden büyük bir enerji aldığını ifade eden Başkan Büyükakın, "Bizlerde Terzi Burhan abimiz gibi şehrimize büyük bir azimle hizmet ediyoruz. Fırsat bulduğumuz her anda esnaflarımızı ziyaret ederek işlerinde bereket diliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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