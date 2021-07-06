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Başkan Büyükakın, ''Ülkemizin istiklali ve istikbali her şeyin önündedir'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Ülkemizin istiklali ve istikbali her şeyin önündedir''

06.07.2021 12:23
Başkan Büyükakın, ''Ülkemizin istiklali ve istikbali her şeyin önündedir'', System.String[]

Başkan Büyükakın, "Milletimizin birlik ve beraberliğine dönük çalışmalar, kadim kültürümüzün geleceğe taşınması, gençlerimizin spor yapması ve buna dönük adımların atılmasını çok önemli buluyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı Ekrem Kumuşoğlu ile yönetimlerinin yanı sıra Doğantepe spor Kulüp Başkanı Mithat Öztürk, Yuvacıkspor Kulüp Başkanı Engin Özkaraaslan ile teknik direktör Fatih Kurtoğlu'nu makamında konuk etti.Sanattan spora, kültürden sağlığa, sağlıktan sosyal alana kadar birçok alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın mutlu olduğu çalışmalarımızı hayata geçirirken, sosyal hayata dönük adımlarımızı da atıyoruz. Bu konuda STK'larımıza da büyük bir görev düşmektedir. Milletimizin birlik ve beraberliğine dönük çalışmalar, kadim kültürümüzün geleceğe taşınması, gençlerimizin spor yapması ve buna dönük adımların atılmasını çok önemli buluyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZİN VE ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE HİZMET ETMEKTİR"

Görüşmelerde kente dair atılacak her hizmette ortak akla çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Ülkemizin istiklali ve istikbali de her şeyin önündedir. STK'larımız da buna dönük atacakları her adımı kıymetli buluyorum. STK'larımızın hizmet önceliğinde gençlik ve eğitim hizmetler olmalı, gönüllülük anlayışını da teşvik etmelidirler. Şehrimizin huzuruna, gelişmesine, sanatına, kültürüne ve eğitimine ne kadar katkı sunarlarsa, STK'larımız o kadar başarılı olur. Gençliğimize hizmet etmek, ülkemizin ve şehrimizin geleceğine hizmet etmektir" ifadelerini sarf etti.

"ALTYAPI VE TESİSLEŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile birlikte Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç'un nazik ziyaretlerine teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Doğantepespor ve Yuvacıkspor'a gelecek sezon içinde başarılar diledi. "Kocaeli'nin spor kenti olma hedefi doğrultusunda bu liglerde mücadele eden takımlarımızın çok önemli görevleri bulunuyor" diyen Başkan Büyükakın, "Gerek alt yapı gerekse gençlerimizin sağlıklı yarınları için çok önemli bir misyona sahipler. Elbette amatör spora verdiğimiz katkıyla birlikte başarılı yeteneklerin de ortaya çıktığını görüyor, görmeye de devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin güzel yetişmesi, sağlıklı olması, bir sporla ilgilenmesi Büyükşehir Belediyemizin öncelikleri hedefleri arasındadır. Bunu başarmak için gerekli altyapı ve tesisleşmeye devam edeceğiz" diyerek düşüncelerini ifade etti. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tamamlandı.

Başkan Büyükakın, ''Ülkemizin istiklali ve istikbali her şeyin önündedir''

Sivil Toplum Kuruluşları, Tahir Büyükakın, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Ülkemizin istiklali ve istikbali her şeyin önündedir'' - Son Dakika


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