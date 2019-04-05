Başkan Büyükakın, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Doç.Dr Tahir Büyükakın, ilk olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Gönülden gönüle yeni yollar açacak yeni köprüler kurarak Kocaelilere hizmet edeceklerini her platformda ifade eden Büyükakın, Vali Aksoy'u ziyaretinde şeref defterini de imzaladı. Başkan Büyükakın, samimi ve nazik karşılama için Vali Aksoy'a teşekkür ederek Kocaeli'yi dünya çapında ve herkesin imrenerek yaşamak isteyeceği bir şehir olması için hizmet edeceklerinin altını çizdi. Vali Aksoy ise, yeni görevinde Büyükakın'a hayırlı olsun dileklerini iletti.