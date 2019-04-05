Başkan Büyükakın, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti
52 dakika önce
31 Mart mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilk olarak Vali Aksoy'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
31 Mart mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın
, ilk olarak Vali Aksoy
'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevini üstlenen Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy
ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Büyükakın, şeref defterini de imzaladı. Başkan Büyükakın, samimi ve nazik karşılama için Vali Aksoy'a teşekkür ederek Kocaeli'yi dünya çapında ve herkesin imrenerek yaşamak isteyeceği bir şehir olması için hizmet edeceklerinin altını çizdi. Vali Aksoy ise yeni görevinde Büyükakın'a "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:59 Kaynak: İHA
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