Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

Başkan Büyükakın, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

52 dakika önce

31 Mart mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilk olarak Vali Aksoy'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, Vali Aksoy'u Ziyaret Etti, System.String[]
31 Mart mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilk olarak Vali Aksoy'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Büyükakın, şeref defterini de imzaladı. Başkan Büyükakın, samimi ve nazik karşılama için Vali Aksoy'a teşekkür ederek Kocaeli'yi dünya çapında ve herkesin imrenerek yaşamak isteyeceği bir şehir olması için hizmet edeceklerinin altını çizdi. Vali Aksoy ise yeni görevinde Büyükakın'a "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:59 Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Hüseyin Aksoy, Yaşam
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