Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yılbaşı gecesi görev yapan belediye ekiplerini ziyaret edip, hastanede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Büyükakın, "Anne Şehir Kocaeli" projesinde iş akdi sona eren 119 personele müjdeli haber verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yılbaşı gecesini sahada mesai yapan belediye ekipleri ve vatandaşlarla geçirdi. Başkan Büyükakın yılbaşı mesaisine 119 belediye personelinin yüzünü güldürerek başladı. 31 Aralık 2019 tarihinde süreleri biten ve iş akdi sona eren "Anne Şehir Kocaeli" projesinde çalışan 119 personel temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile görüşme talep etti. Büyükakın gelen talebi geri çevirmedi ve temsilciler ile makamında görüştü. İş sürelerinin bugün sona erdiğini dile getiren temsilciler Tahir Büyükakın'dan destek istedi. Büyükakın, bu dileği geri çevirmedi ve iş akdi sona eren 119 personelin istihdamının devam etmesi talimatını verdi.



Büyükakın, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret ederek misafir olan vatandaşların yeni yılını kutladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız bizlere her daim kimsesizlerin kimsesi olacaksınız talimatlarını verir. Niyetimiz sizlere güzel bir hizmet vermek ve bu toplumumuzun borcunu ödemektir. Cumhurbaşkanımızın talimatları olan sosyal belediyeciliği de yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu görevleri gönülden yerine getiriyorlar. Sizlerin rızası almak için çalışıyoruz. Sizlerden burada eksik gördüğünüz konuları da bizlere iletmenizi istiyoruz" dedi.



Tahir Büyükakın, 2020 yılına girilmesine saatler kala İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Müdahale Şube Müdürlüğü İzmit Grup Amirliğini ziyaret etti. Görev başındaki İtfaiyecilerle sohbet eden Büyükakın, telsiz aracılığıyla Kocaeli'de görev yapan İtfaiyecilerin yeni yılını tebrik ederek, "Görev başındaki tüm arkadaşlarımıza öncelikle selam ediyorum. Rabbim 2020 yılının hayırlı, huzurlu ve sağlıklı geçmesinin yanı sıra inşallah 2020 yılında da şehrimize hizmet etmeyi sizlere ve bizlere nasip eder. Bu zamana kadar vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni yılda ve yıllarda da Rabbimden sizleri kazadan beladan korumasını, hayırlı hizmetler ile ailenizle birlikte hayırlı ve uzun ömürler vermesini diliyorum" mesajına yer verdi.



Başkan Büyükakın'ın bir sonraki durağı, Salim Dervişoğlu Caddesi oldu. Vatandaşların 2020 yılına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmesi için denetimler gerçekleştiren polis ekiplerinin yeni yıllarını tebrik etti. Görevi başındaki polislere çorba ve tatlı ikram eden Başkan Büyükakın, vatandaşlarında yeni yılda sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam geçirmelerini diledi. Başkan Büyükakın, 2020 yılına ise Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarla ve sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Ardından Başkan Büyükakın, taksi şoförleri ile bir araya geldi. - KOCAELİ