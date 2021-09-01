Başkan Büyükakın: Zabıta personelimiz şehrin her köşesinde halkımızın yanında

1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin Kocaeli halkının huzuru ve mutluluğu için 7/24 özveriyle görev yaptıklarını söyledi. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapan zabıta ekiplerinin asli görevlerinin yanı sıra olumsuz her türlü olayda zorda kalan vatandaşların yardımına koştuğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, yaz-kış demeden Kocaeli halkına hizmet eden zabıtanın bu fedakarlığının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Belediye hizmetlerinin en önemlilerinden olan ve kent sakinlerinin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını temin eden zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Büyükakın, 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutladı. Başkan Büyükakın mesajında, "Büyükşehir Belediyemizin en önemli birimlerinden olan zabıtamız, gece gündüz demeden Kocaeli'miz için önemli görevleri yerine getiriyor. Mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımızın, 195 yıllık bu büyük teşkilatın Zabıta Haftası'nı kutluyor, tüm zabıta personelimizin çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükakın, 1826 yılından itibaren vatandaşların huzurunu sağlayan, verilen görevleri fedakarca yerine getiren zabıtanın, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu söyledi.

Başkan Büyükakın, şunları ifade etti: "Zabıta personelimiz belediyemizin güler yüzü ve şefkatli eli olmasının yanı sıra yönetimimizin gücünün temsilcileri olarak şehrin her yerinde özveriyle görev yapmaktadır. Dikkat, hassasiyet ve çözüm üretmek gerektiren önemli bir vazifeyi yerine getiriyorsunuz. Gıda güvenliği, çevre güvenliği ve ulaşım güvenliği gibi pek çok sorumluluk alanında zabıta teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde Kocaeli, güvenli ellerde…"