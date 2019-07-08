Başkan Büyükerşen'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Saraçhane'de bulunan başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette İmamoğlu ve Büyükerşen bir süre sohbet etti. İmamoğlu'nun İstanbul için büyük bir şans olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, kendisini kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Büyükerşen "Enerjisiyle, azmiyle, kucaklayan tavrıyla muhteşem bir rüzgar yakalayan Sevgili kardeşim Ekrem İmamoğlu'nu kutluyorum. Demokrasi deneyimimiz açısından büyük bir zaferdir İstanbul seçimleri. Çağımızın, milenyum döneminin zaferi oldu 24 Haziran. Kendisinin bu şehir için bir şans olduğunu düşünüyorum.İnanıyorum ki yapacağı çalışmalar ve hayata geçireceği projeler ile İstanbul'u çok ileriye taşıyacaktır. Biz de çıktığı bu yolda her zaman yanında olacağız" dedi.

Belediye meclisinde çoğunluğun AK Partide olmasının kendisini hizmet etme konusunda yavaşlatabileceğini belirten Büyükerşen, geçmiş dönemlerde Eskişehir'de bu engelleri nasıl aşmaya çalıştıkları konusunda İmamoğlu'na bilgi verdi. Büyükerşen "Beraber çalıştığınız AK Partili meclis üyeleri yapacağınız hizmetler konusunda sizi yavaşlatabilir. Eskişehir'de bunun sıkıntısını yıllarca yaşadık. Hizmetlerimizi, projelerimizi engellemeye çalışarak bizi hemşehrilerimiz karşısında zor durumda bırakmaya çalıştılar. Ancak bu engelleri halkımıza sürekli anlattık. 'Çalıştırmazsak kaybeder' mantığı halkımız nezdinde kabul görmüyor. Kaybeden bizler değil, hizmet ettiğimiz şehirler oluyor. İnanıyorum İstanbul halkı da önünüze çıkabilecek engellemelerde sizin yanınızda duracaktır" dedi.

Başkan Büyükerşen'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Ekrem İmamoğlu ise "Eskişehir'i hayata geçirdiği projeler ile Türkiye'nin örnek kentlerinden biri haline getiren Sayın Hocamızı ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zorluklarla karşılaştığınızda bir büyüğünüzün size yol göstermesi sizi rahatlatır, güçlü kılar. Sayın Hocamın bugünkü ziyareti ile kendimi daha da güçlü hissediyorum. İyi ki varsınız" dedi. Meclis konusunda zorluklar yaşayabileceklerini ifade eden İmaoğlu "Zorluklar yaşayacağız. Bu zorlukları aşarken de Eskişehir örneği aklımıza gelecek 'Demek ki oluyormuş' diyeceğiz. Sayın Hocamızın tecrübeleri ve bilgileri bu yüzden bizler için çok kıymetli" dedi.

Sohbetin ilerleyen dakikalarında Büyükerşen ve İmamoğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Nurettin Sözen de katıldı. Ziyaret sonunda İmamoğlu Başkan Büyükerşen'e İstanbul'un nostaljik fotoğraflarını hediye ederken, Başkan Büyükerşen de İmamoğlu'na nazar boncuğu hediye etti.