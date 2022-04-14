Başkan Büyükerşen'den tüm ülkeye turizmin yükselen şehri için açık çağrı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği şehircilik projeleri ile Eskişehir, Türkiye turizminde adından söz ettiren bir şehir haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ardı ardına hizmete açılan parklar ile müzeler yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Eskişehir'deki kültür sanat faaliyetleri, festivaller ve tematik parklara ilgi gösteren turistlerin Eskişehir'e olan ilgisi yaz sezonu öncesi büyük artış gösteriyor.

Bu arada Başkan Yılmaz Büyükerşen de, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehir'i gezmeye gelen ziyaretçilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Burada geçen diyalog sonrası çocuklar, Başkan Büyükerşen ile hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girerken, Büyükerşen de tüm ülkeye bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından çağrıyı duyuran Başkan Büyükerşen, "Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkımızda Türkiye'nin dört bir yanından şehrimizi gezmeye gelen ziyaretçilerimizle karşılaştık, sohbet ettik. Havalar ısınıyor, Eskişehir'in tam vakti. Tüm yurttaşlarımızı şehir görmeye davet ediyorum. Parklarımız, müzelerimiz sizleri bekliyor" dedi.

Paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, turizm konusunda yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Başkan Büyükerşen'e vatandaşlardan teşekkür yağdı.