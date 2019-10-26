Başkan Büyükerşen'e 'Cumhuriyete değer katanlar' ödülüne layık görüldü

Ankara'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Çankaya Cumhuriyet Konferansları ile başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında toplumun her kesiminden insanların eşit eğitim hakkına sahip olabilmesi amacıyla kurduğu uzaktan eğitim modeli olan 'Açıköğretim Sistemi' başta olmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kuruculuğu ve 1999 yılından beri sürdürdüğü örnek belediye başkanlığı görevi nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bu anlamlı ödüle layık görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altan Öymen başta olmak üzere yüzlerce cumhuriyet sevdalısının katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyükerşen "Heyecanımı maruz görünüz bugüne dek çok ödül aldım ancak bu ödülün ismi gerçekten çok kıymetli. Eğer Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete en küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Çünkü cumhuriyetin kazanımları ile bugünlere kadar gelmiş birisi olarak, ne yaparsam yapayım son nefesime kadar kendimi Atatürk'e borçlu hissetmeye devam edeceğim. Atatürk'ün arzuladığı şehircilik anlayışını hayata geçirmek için bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ankara'nın güzelliğine güzellik katan genç kardeşim Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e bu ödüle beni layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yılmaz Büyükerşen isminin ve vizyonunun Türkiye Cumhuriyeti için çok değerli olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise "Sayın Hocamız, Eskişehir'in bir cumhuriyet kenti olmasında büyük emekleri olan birisi. Onun yaptıklarını, şehircilik anlayışını hepimiz örnek alıyoruz. Ayrıca kendisi belediye başkanlığından önce Anadolu Üniversitesi bünyesinde yetiştirdiği on binlerce cumhuriyet sevdalısı öğrencisi ile de bu ülkenin eğitimine büyük katkılar sunmuş bir akademisyen. Bu ödülün kendisine, yaptıklarına ve bundan sonra yapacaklarına çok yakıştığına inanıyorum" dedi.

Törende Başkan Büyükerşen'in yanı sıra 50 yıllık siyasi hayatında CHP ve ülkeye kattığı değerler dolayısıyla Altan Öymen'e, cumhuriyet tarihinin araştırılması konusundaki çalışmaları dolayısıyla İlber Ortaylı'ya, her türlü baskıya rağmen halkın haber alma özgürlüğünü savunduğu gerekçesiyle Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'ne, çok sayıda aydını bir araya getirerek dilimize sahip çıkan Dil Derneği'ne çeşitli ödüller takdim edildi.