Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükerşen'e Hamamyolu'nda Büyük İlgi

Başkan Büyükerşen'e Hamamyolu'nda Büyük İlgi

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kent genelinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Büyükerşen'e Hamamyolu'nda Büyük İlgi, System.String[]

Son olarak Hamamyolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Büyükerşen, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Eskişehirlilerin alışveriş yapmak için tercih ettiği önemli merkezlerden biri olan Hamamyolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla buluştu. Eskişehirliler Başkan Büyükerşen'e yoğun ilgi gösterirken, Başkan Büyükerşen hiçbir vatandaşı kırmayarak sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özellikle esnafın ekonomik krizden büyük dert yandığını ifade eden Başkan Büyükerşen, alım gücünün git gide düştüğünü belirtti. Eskişehir'deki turizm hareketliliğine rağmen krizin etkisinin gün geçtikçe artmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Büyükerşen, önümüzdeki süreçte esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:53 Kaynak: Bültenler

Alaaddin Yılmaz, Güncel
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