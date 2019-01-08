Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükerşen'e Kültür Ve Sanat Hizmetleri İçin Onur Ödülü

Başkan Büyükerşen'e Kültür Ve Sanat Hizmetleri İçin Onur Ödülü

50 dakika önce

Sanat Akademisi Uluslararası Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği'nden(SAKÜDER) Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Türk kültür ve sanatına hizmetlerinden dolayı Onur Ödülü verildi.

Başkan Büyükerşen'e Kültür Ve Sanat Hizmetleri İçin Onur Ödülü, System.String[]

Gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla hem yurtiçinde hem de yurtdışında Türk kültürüne ve sanatına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, SAKÜDER'inonur ödülüne layık görüldü. Başkan Büyükerşen, hayatının her anında sanatla iç içe olduğunu, sanata değer verdiğini ifade ederek, "Ne mutlu bana ki gerek Akademi Başkanlığı ve Rektörlük dönemimde gerek Belediye Başkanlığım boyunca Eskişehir'e kültür ve sanat alanındabirçok hizmet yapma, tesis ve kurum kazandırma şansım oldu. Eskişehir bugün Türkiye'nin sanat ve kültür kenti olarak da biliniyorsa bunda bizim kurduğumuz sanat kurumları ve tesisleri kadar, bu sanata sahip çıkan, onu benimseyen değerli şehir halkının da büyük payı var. SAKÜDER'in şahsıma tevdi ettiği bu onur ödülünü tüm Eskişehirliler adına kabul ediyorum" dedi.

Sanatın ve sanatçıların yanında olarak büyük hizmetler veren SAKÜDER'e onur ödülü için teşekkürlerini de ileten Başkan Büyükerşen, "Eskişehir halkının kültür ve sanat ile iç içe yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Sanat Sokağı, Hamam ve Hamam Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi projelerimizi hayata geçirmek için hızla çalışıyoruz. Yakın zamanda hizmete girecektir. Turizm ve kültüre büyük katkı sağlayacak bu yeni projelerimiz Eskişehir'imizin sanat şehri olarak anılmasına büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:05 Kaynak: Bültenler

Alaaddin Yılmaz, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisinden Ayrıldığını Duyuran Oyuncu Celil Nalçakan'ın Paylaşımı Takipçilerinden Övgü Topladı AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir

İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:55:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükerşen'e Kültür Ve Sanat Hizmetleri İçin Onur Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]