Başkan Büyükerşen'e Kültür Ve Sanat Hizmetleri İçin Onur Ödülü

Gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla hem yurtiçinde hem de yurtdışında Türk kültürüne ve sanatına büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, SAKÜDER'inonur ödülüne layık görüldü. Başkan Büyükerşen, hayatının her anında sanatla iç içe olduğunu, sanata değer verdiğini ifade ederek, "Ne mutlu bana ki gerek Akademi Başkanlığı ve Rektörlük dönemimde gerek Belediye Başkanlığım boyunca Eskişehir'e kültür ve sanat alanındabirçok hizmet yapma, tesis ve kurum kazandırma şansım oldu. Eskişehir bugün Türkiye'nin sanat ve kültür kenti olarak da biliniyorsa bunda bizim kurduğumuz sanat kurumları ve tesisleri kadar, bu sanata sahip çıkan, onu benimseyen değerli şehir halkının da büyük payı var. SAKÜDER'in şahsıma tevdi ettiği bu onur ödülünü tüm Eskişehirliler adına kabul ediyorum" dedi.

Sanatın ve sanatçıların yanında olarak büyük hizmetler veren SAKÜDER'e onur ödülü için teşekkürlerini de ileten Başkan Büyükerşen, "Eskişehir halkının kültür ve sanat ile iç içe yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Sanat Sokağı, Hamam ve Hamam Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi projelerimizi hayata geçirmek için hızla çalışıyoruz. Yakın zamanda hizmete girecektir. Turizm ve kültüre büyük katkı sağlayacak bu yeni projelerimiz Eskişehir'imizin sanat şehri olarak anılmasına büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.