Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu - Son Dakika

"ESKİŞEHİR SİZE MİNNETTAR, TÜRKİYE SİZE MİNNETTAR!"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen görevden dönen personele, özverili çalışmaları için teşekkür ederek, takdir belgesi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yangın ve sel felaketlerinde haftalarca bölgelerdeki çalışmalarda görev alan belediye personeline, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen törende teşekkür ederek, takdir belgesi verdi. Görev yapan personele maddi ödül de verildiğini belirten Başkan Büyükerşen yaptığı konuşmada, "Kentimiz için her daim özveri çalışan sizler, Akdeniz ve Ege Bölgesinde çıkan ve yüreğimizi yakan yangınlar ile Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde fedakarca çalıştınız. Siz benim ateş ve sel savaşçılarımsınız, sizlerle gurur duyuyorum. Sağ salim şehrimize döndüğünüz için çok mutluyum.

Ben tüm Eskişehirliler adına bugün burada sizlere birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyorum Eskişehir size minnettar, Türkiye size minnettar" dedi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları katıldı.

Eskişehir için fedakarca çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Park ve Bahçeler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, ESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan ekipler, yangın ve sel afetlerinde de özveri ile çalışarak bölgelerde müdahalede bulundu. Kastamonu'da selden etkilenen yerlerde ekipler, hâlâ bağlantı köy yollarında bakım ve onarım çalışması, hafriyat yükleme ve ilçe merkezlerinde selin bıraktığı hasarın ortadan kaldırılması için hafriyat çekim çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler, 12 Eylül Pazar günü Eskişehir'e dönecek.