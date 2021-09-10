Üye Girişi
Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu

10.09.2021 14:38
Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personeli, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangınlarla mücadelede, Karadeniz bölgesinde ise meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılmasında destek vermek için görev almıştı.

"ESKİŞEHİR SİZE MİNNETTAR, TÜRKİYE SİZE MİNNETTAR!"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen görevden dönen personele, özverili çalışmaları için teşekkür ederek, takdir belgesi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yangın ve sel felaketlerinde haftalarca bölgelerdeki çalışmalarda görev alan belediye personeline, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen törende teşekkür ederek, takdir belgesi verdi. Görev yapan personele maddi ödül de verildiğini belirten Başkan Büyükerşen yaptığı konuşmada, "Kentimiz için her daim özveri çalışan sizler, Akdeniz ve Ege Bölgesinde çıkan ve yüreğimizi yakan yangınlar ile Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde fedakarca çalıştınız. Siz benim ateş ve sel savaşçılarımsınız, sizlerle gurur duyuyorum. Sağ salim şehrimize döndüğünüz için çok mutluyum.

Ben tüm Eskişehirliler adına bugün burada sizlere birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyorum Eskişehir size minnettar, Türkiye size minnettar" dedi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları katıldı.

Eskişehir için fedakarca çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Park ve Bahçeler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, ESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan ekipler, yangın ve sel afetlerinde de özveri ile çalışarak bölgelerde müdahalede bulundu. Kastamonu'da selden etkilenen yerlerde ekipler, hâlâ bağlantı köy yollarında bakım ve onarım çalışması, hafriyat yükleme ve ilçe merkezlerinde selin bıraktığı hasarın ortadan kaldırılması için hafriyat çekim çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler, 12 Eylül Pazar günü Eskişehir'e dönecek.

Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu

Eskişehir, Akdeniz, Yangın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak 14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı 14:27 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi 14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
Yol tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada baltayla saldırdığı adamın katili oldu 13:59 Yol tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada baltayla saldırdığı adamın katili oldu Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 13:55 Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 13:29 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 12:30 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi

Son Dakika Haberleri
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
14:08 Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi
13:59 Yol tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada baltayla saldırdığı adamın katili oldu
13:54 Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü
13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi
13:29 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi         
14:40
Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi         
14:29
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
Trafikte takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarını anlattığı bir kitap yazabilmek Trafikte takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarını anlattığı bir kitap yazabilmek         
13:56
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
13:27
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 14:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükerşen yangın ve sel bölgesinde görevli personelle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement