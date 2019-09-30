Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, Adem Yavuz'da vatandaşları dinledi
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Başkan Büyükgöz, Adem Yavuz'da vatandaşları dinledi

7 dakika önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle 'Mahalle Meclisi'nde bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz, Adem Yavuz'da vatandaşları dinledi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle 'Mahalle Meclisi'nde bir araya geldi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Adem vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'Mahalle Meclisi' toplantıları Adem Yavuz Mahallesi'nde devam etti. Adem Yavuz Mahallesi kapalı pazar alanında gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.


Toplantıda konuşan Başkan Büyükgöz, "Her yerde ifade ediyorum biz gönül belediyeciliği yapacağız. Teknik hizmetlerimiz aksamadan sürecek. Fakat mesaimizin büyük kısmını sosyal belediyecilik faaliyetlerinde kullanacağız. Düzenlediğimiz mahalle meclislerimiz, halk buluşmalarımızın yanı sıra esnaf meclisi ve gençlik meclisi de düzenleyeceğiz. Milli eğitimden her liseden iki öğrenci belirlemesini istedik. Gençlerimizle bir araya gelerek, onları dinleyeceğiz, önerilerini alacağız" dedi.


Başkan Büyükgöz, göreve geldiği 6 aylık süre zarfında Adem Yavuz Mahallesi'ne yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı. - KOCAELİ

Yavuz Mahallesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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