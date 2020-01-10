Başkan Büyükgöz antremana katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren Beylikbağı Spor'un antrenmanına katıldı, futbolcular ve kulüp yönetimine başarılar diledi.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren Beylikbağı Spor'un antrenmanına katıldı, futbolcular ve kulüp yönetimine başarılar diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Gebze Ak Parti Gençlik kolları Başkanı Ayhan Yılmaz'ında bulunduğu ziyaretten futbolcular, kulüp yönetimi ve taraftar da oldukça memnun oldu.



Sporculara baklava ikramında bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz Gebze Belediyesi olarak özellikle amatör spor kulüplerimize büyük önem veriyoruz. Profesyonel sporcular bu kulüplerden yetişiyor. Gebze'mizi ilerde gururlandıracak isimler inşallah bu kulüplerimizden çıkacak. Spor bir anlamada gençlerimizin de yanlış yollara sapmalarının önüne geçiyor. Sporcu insan sağlığına dikkat eder, düzenli bir hayatı olur. Futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükgöz futbolculara ve Beylikbağı Spor Yönetimine başarılar diledi. - KOCAELİ