Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, Arapçeşme sakinlerini ağırladı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Büyükgöz, Arapçeşme sakinlerini ağırladı

1 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Arapçeşme mahalle sakinlerini makamında ağırladı.

Başkan Büyükgöz, Arapçeşme sakinlerini ağırladı, System.String[]
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Arapçeşme mahalle sakinlerini makamında ağırladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesaisinin büyük bir kısmını Gebzeli hemşehrilerinden gelen talep, sorun önerilerin hayat geçirilmesine ayırıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana Gönül Belediyeciliği anlayışını kendisine şair edinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Arapçeşmeli aileleri başkanlık makamında konuk eden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerin dinledi. Başkan Büyükgöz'e taleplerini ileten Arapçeşme sakinleri, Başkan'a proje ve çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ
Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 17:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz, Arapçeşme sakinlerini ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]