Başkan Büyükgöz, birim müdürlerinden çalışmaları dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz, birim müdürlerinden çalışmaları dinledi - Son Dakika

Başkan Büyükgöz, birim müdürlerinden çalışmaları dinledi

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükgöz, birim müdürlerinden çalışmaları dinledi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantda birim müdürleri Başkan Büyükgöz'e çalışmalar hakkında brifing verdi. Gebze Belediyesi Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında birim müdürleriyle istişarede bulunan Başkan Büyükgöz, "Bizim tek derdimiz, gayemiz Gebzeli hemşerilerimize hizmet etmek olmalı. Bunun için yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde canla başla çalışmalıyız. Belediye Başkanının başarısı başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin başarısını gösterir. Bu sebeple yorulmadan bizlerle birlikte yürümenizi bekliyorum. Biz Gebze Belediyesi olarak büyük bir aileyiz" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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