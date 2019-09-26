Başkan Büyükgöz, çalışmalar hakkından bilgi aldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut ve birim müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz bir aileyiz ve ortak gayemiz Gebze'ye hizmet etmek. Büyük bir aile olan Gebze Belediyesi'nin her bir ferdi, vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermekle mükellef ve sorumlu. Vatandaş memnuniyetini merkeze aldığımız çalışma programımızla yeni projelere el birliğiyle imza atacağız inşallah" dedi.



Başkan Büyükgöz, daha sonra müdürlerden çalışmalar hakkında brifing aldı. - KOCAELİ