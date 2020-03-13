Başkan Büyükgöz cuma pazarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz cuma pazarında - Son Dakika

Başkan Büyükgöz cuma pazarında

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma pazarının kurulduğu Mevlana Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz cuma pazarında, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma pazarının kurulduğu Mevlana Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Büyükgöz Cuma pazarını turladı. Cuma namazını Gebzeli hemşerileriyle birlikte kılan Başkan Zinnur Büyükgöz, Cuma pazarının kurulduğu Mevlana Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Cuma pazarında tezgah açan pazarcı esnaflarına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükgöz talep ve görüşleri dinledi. koranavirüs salgın riskine karşı başta hijyenik çalışmalar olmak üzere tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinden de risklere karşı dikkatli ve özenli olmalarını rica etti. - KOCAELİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Zinnur Büyükgöz, Pazaryeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Erdoğan, Johnson, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle...
21:58 Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alakavuklar'dan uyarı Açıklaması
21:56 AK Partili Ravza Kavakçı Kan'dan Rektör Hamdullah Şevli'ye ziyaret
21:56 El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti
21:54 ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:02:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükgöz cuma pazarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]