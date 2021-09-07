Başkan Büyükgöz Cumhuriyet'te - Son Dakika

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Büyükgöz, Cumhuriyet Mahallesi'ndeydi. İlk olarak hizmete giren kapalı spor salonunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, personeller ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kapalı spor salonunun ardından yine Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuna geçen Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan ve Gebze Belediyesi tarafından işletmesi sağlanacak spor tesislerinin çocukların ve gençlerin sporla tanışmasına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 temmuz tarihinden itibaren hizmete giren Şehit Mehmet Kartal Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret eden Başkan Zinnur Büyükgöz, görevli sağlık personeli ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Tedavi için ASM'de bulunan vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulunan Başkan Büyükgöz daha sonra Atatürk Anadolu Lisesi'ne geçti. Öğrencilerin okula geliş gidişlerinde kolayca ulaşım imkanı sağlanması için belediye ekipleri tarafından başlatılan üst yapı çalışmalarını denetleyen Büyükgöz, okulu ziyaretinde öğrenciler ve idarecilerle de hasbihal etti. Başkan Büyükgöz öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar temennisinde bulundu. - KOCAELİ