Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz'den esnaf turu
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Başkan Büyükgöz'den esnaf turu

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Osman Yılmaz Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Esnaflarımızla, eşraf buluşmaları ve sohbetlerinde bir araya geleceğiz" dedi.

Başkan Büyükgöz'den esnaf turu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Osman Yılmaz Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Esnaflarımızla, eşraf buluşmaları ve sohbetlerinde bir araya geleceğiz" dedi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den esnaf ziyareti. Cuma namazı sonrası Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan esnafları dolaşan Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflara bol, bereketli işler dileyen Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların talep, istek ve önerilerini dinledi. Mahallelerde devam eden meclis toplantılarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Büyükgöz, "Bu toplantıların benzerini 'esnaflarımızla eşraf buluşmaları ve sohbetleri' şeklinde düzenleyeceğiz. İlçe ekonomimizin temel taşı sayılan esnaflarımızla birebir iletişimimizi ve etkileşimimizi daha dinamik bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.


Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Yılmaz Mahallesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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