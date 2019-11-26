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Başkan Büyükgöz'den esnaf turu

6 saat önce

Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret ederek, "Hayırlı işler" dileklerinde bulundu.

Başkan Büyükgöz'den esnaf turu, System.String[]

Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret ederek, "Hayırlı işler" dileklerinde bulundu.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükgöz, son olarak Yeni Çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşıda dükkanları bulunan esnafa, konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan çalışmalarhakkında fikir alışverişinde bulundu. Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projelere ilişkin esnafları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, "Ticaret hayatının önemli parçası olan esnaf kardeşlerimizin görüşleri bizler için her zaman değerli. Halk Meclisi, halk günü toplantılarının yanı sıra esnaflarımızla da başlattığımız istişare buluşmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Gebzemiz'deki sorunları birlikte çözeceğiz ve kentimizi yine birlikte güzelleştireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.


Başkan Büyükgöz, daha sonra vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Kocaeli, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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