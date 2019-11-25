Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz'den evi yanan vatandaşa destek
Son Dakika Yaşam Başkan Büyükgöz'den evi yanan vatandaşa destek - Son Dakika

Başkan Büyükgöz'den evi yanan vatandaşa destek

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulunarak, "Gebze Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Başkan Büyükgöz'den evi yanan vatandaşa destek, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulunarak, "Gebze Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gaziler Mahallesi'nde çıkan yangında yanan evde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Sedat Çelik'in de hazır bulundu. Yangın çıkan evde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, evin sahibi Cengiz Keskin'den yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgi aldı. Mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak yanınızdayız. Allah korumuş ki can kaybı yok. Maddi zaralar bir şekilde çözülür. Tekrar geçmiş olsun. Biz Gebze Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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