Başkan Büyükgöz'den Gebze'ye 2 yıllık hizmet - Son Dakika

İki yıllık hizmet sürecini değerlendiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'nin geleceğine katkı sağlayacak, bir manada da sessiz devrim niteliğindeki yatırım, proje ve çalışmalara imzamızı attık hamdolsun" dedi.

Yerel seçimlerle göreve gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve gelir gelmez ilçenin çözülemeyen sorunlarını çözüme kavuşturdu. ilk Marmara Nakliyeciler Terminali ve TIR Parkı işletmesinin, mülkiyetini belediyeye devredilmesini sağlayan Büyükgöz, ardından hızla modernize edilen yeni park alanlarının kazandırıldığı Nakliyeciler Garajını ile milyonlarca liralık öz kaynak oluşturdu. Görevde geçirdiği iki yıllık süreci değerlendiren Başkan Büyükgöz, "Kalıcı ve dev eserler için, ekibimizle birlikte karıncalar gibi durup dinlenmeden çalışmalarımıza başladık. Geride bıraktığımız 24 aylık görev süremizde Gebze'nin geleceğine katkı sağlayacak, bir manada da sessiz devrim niteliğindeki yatırım, proje ve çalışmalara imzamızı attık hamdolsun. 2 yıllık süre zarfında kalıcı ve Gebze'yi geleceğe taşıyacak işlere imza atmanın mutluluğunu paylaşıyorum. 2023 Büyük Türkiye idealine yaraşır ve yakışır, daha modern bir kent kimliğine kavuşmuş bir Gebze için, çalışmalarımız ve hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi. - KOCAELİ