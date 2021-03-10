Başkan Büyükgöz'den hizmet sunumu - Son Dakika

Başkan Büyükgöz'den hizmet sunumu

10.03.2021 11:26
Başkan Büyükgöz'den hizmet sunumu, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir araya geldiği Beyklikbağı muhtarlarına hizmet sunumu gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir araya geldiği Beyklikbağı muhtarlarına hizmet sunumu gerçekleştirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesindeki 7 mahallenin muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Ulus Mahallesi'nde bulunan Kılavuz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen istişare ve hizmet sunum toplantısına Beylikbağı bölgesindeki mahallelerin muhtarlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve mahalle muhtarları katıldı.

Hazırlanan slayt eşliğinde mahalle muhtarlarına belediyenin ilgi tüm müdürlüklerinin verdiği hizmet çalışmalara ilişkin kalem kalem bilgilendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Halk buluşmaları ve meclislerini pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik ne yazık ki. Seçimden sonra bütçe ve yapılandırma disiplininin ardından fiziki yatırımlarımızı da aksatmadan çalışmalarımıza devam ettik. Bu yaz fiziki yatırımlarımıza daha hız vereceğiz" dedi.

2021 yılı içerisinde Gebze'de yaklaşık 100 milyon TL'lik yatırım gerçekleştireceklerine değinen Büyükgöz, "Beylikbağı bölgemizde Sarı Cami ve Meydan düzenleme projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerimizde senelerin sorunu olan tapu sorununu ortadan kaldırdık hamd olsun. Bu iki mahallemizde doğalgaz sorunu da hızla ortadan kaldırılacak. İki mahallemizde doğalgaz hattı imalat çalışmaları da hızla devam ediyor. 2021 yılının sonunda bu bölgemizde altyapı ve üst yapı donatı hizmetleriyle, görsel manada değişiklikleri hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Başkan Büyükgöz sunumunun ardından mahalle muhtarlarının sorularını cevaplandırdı ve taleplerini dinledi. Daha sonra söz alan KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, "Büyükşehir olarak Zinnur Başkanımızın her zaman tüm imkanlarımızla arkasında ve destekçisiyiz. Zinnur Bey, Kocaelimizin ve belki de ülkemizin en işini bilen, başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. Bölgemize güzel hizmetleri hep birlikte kazandıracağız inşallah" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz'den hizmet sunumu
Başkan Büyükgöz'den hizmet sunumu

Zinnur Büyükgöz, Yaşar Çakmak, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz'den hizmet sunumu - Son Dakika


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