Başkan Büyükgöz'den kamyoncular garajında denetim

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kamyoncular Garajında yapılan çalışmaları yerinde denetledi.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Kamyoncular Garajındaki çalışmaları yerinde denetleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükgöz'e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Selamet Güner ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Kamyoncular garajında park alanına yapılan yeni çıkış kapısını inceleyen Başkan Büyükgöz, "Bugün burada Kamyon garajımızın son halini yapılan çalışmaları incelemek üzere gelmiş bulunuyoruz. Biz daha öncede hem esnafımıza hem Gebze kamuoyuna verdiğimiz söz gereği burayı yaşanabilir bir hale getireceğiz. Verimliliğini arttırıp fiziki şartlarını iyileştirerek hem içerde hizmet sunan esnaflarımızın gönlünü hoş etmek hem de Gebze'mize birinci sınıf hizmet sunan bir tesis haline getirecek, çevresiyle beraber uyumlu trafik sorunlarını çözen keşmekeşi ortadan kaldıran bir çalışmamız olacak" dedi.



İncelemelerin ardından Başkan Büyükgöz, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. - KOCAELİ