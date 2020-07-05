Başkan Büyükgöz'den piknik yapan vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Gaziler Dağı Parkında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere yönelik taleplerini dinledi.



Aileleriyle Gaziler Dağı Parkı'nda ağaçlar altında piknik yapan Gebzelileri ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlara konuk olan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talepleri dinledi. Belediyenin projeleri ve çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Büyükgöz, çocuklarla da bir süre sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Gebzelilerin aileleriyle birlikte keyifli zamanlar geçirebilecekleri millet bahçesi ve Hünkar Çayırı Panorama Müzesi alanı gibi projelere yönelik hazırlık çalışmalarının da hızla sürdüğünü vatandaşlarla paylaşan Büyükgöz, Gebze'nin geleceğini şekillendirecek bir çok hizmeti yine Gebzelilerin desteğiyle hayata geçireceklerini vurguladı. - KOCAELİ