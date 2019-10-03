Başkan Büyükgöz'den sıfır atığa tam destek

Sıfır Atık Projesi kapsamında Eşrefbey İlköğretim Okulunda düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Daha yaşanılabilir bir Gebze için Sıfır Atık projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi.



Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün "Eski Kıyafetlerinize Bir Şans Verin" sloganıyla 104 noktada ve 41 ilkokul ve ortaokula kıyafet kumbarası yerleştirildi. Eşrefbey İlköğretim okulunda düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sıfır atık projesine tam destek verdiklerini ifade etti.



Daha yaşanılabilir bir Gebze için



Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davranan Başkan Büyükgöz, "Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir Gebze için çabalıyoruz. Sıfır Atık Projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesi Sıfır Atık Projesine destek vermeye davet ediyorum" dedi. Ülkemizde her geçen gün endüstriyel geri dönüşümün yanında bu tür tekstile dönük geri dönüşümün de önemi artmaktadır. Bu anlamda da sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin sıfır atık projesi sloganıyla başlatmış olduğu proje kapsamında bugün biz de birçok okulumuzda geri dönüşüm kutuları yerleştirmiş olduk" dedi.



Farkındalık sağlayacağız



Başkan Büyükgöz, farkındalık oluşturacaklarını belirterek, "Bu kutularla öncelikle çocuklar ağaç yaşken eğilir sözü gereği biz de çocukları daha belli yaşlardan itibaren bu duyguyla yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden de okullara yerleştirdiğimiz o kutularda toplanacak giysilerin boşa gitmeyeceğini yeniden ekonomiye döndürüleceğini veya bir kısmının da ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacağını onlara hatırlatacağız. Bu sadece kutuları koyarak olmayacak, biz arkasından sınıflarımızda okullarımızda eğitimini de vereceğiz. Bunları hatırlatacağız farkındalıklarını sağlayacağız belki formalı giysilerle onları belli günlerde tekrar hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.



EN ÖNEMLİ HİZMETLERDEN BİRİ



Bunu en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini belirten Başkan Büyükgöz, "Bu anlamda da biz inanıyoruz ki hem çocuklarımız yarınlara dönük geri dönüşüm aşamasında camı cam kutusuna tekstili tekstil kutusuna kağıdı kağıt kutusuna atacaklardır. Bu alışkanlığı kazandırdığımız takdir de her aşamada enerjiden tasarruf sağlamış olacağız. İş gücünden tasarruf sağlamış olacağız ve geri dönüşüm endüstrisine dönükte yüksek düzeyde bir gelir elde etmiş olacağız. Bu sosyal gelirle beraber ekonomik geliri de kapsayacaktır. Biz bu çerçevede meseleye yaklaştığımız için Belediyenin Mali müşterekler sınıfında hizmetler arasında en önemli hizmetlerden birisi olarak bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ