Başkan Büyükgöz'den spora davet

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini hafta sonu düzenlenecek sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılmak üzere eski askeri kışla alanına davet etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini hafta sonu düzenlenecek Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğine davet etti. Millet Bahçesi yapılması kararlaştırılan eski askeri kışla alanında cumartesi ve pazar günleri saat 07.00'de başlayacak sağlıklı yaşam yürüyüşü öncesi belediye ekipleri parkur düzenleme ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek düzenlenecek sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılmak üzere Gebzeli hemşerilerini eski askeri kışla alanına davet etti. - KOCAELİ