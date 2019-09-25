Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz'den vatandaşlara davet
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Büyükgöz'den vatandaşlara davet

1 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlar, İstasyon Mahallesi, Arapçeşme Mahallesi, Adem Yavuz Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 'Mahalle Meclisi' toplantılarına davet etti.

Başkan Büyükgöz'den vatandaşlara davet, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlar, İstasyon Mahallesi, Arapçeşme Mahallesi, Adem Yavuz Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 'Mahalle Meclisi' toplantılarına davet etti.


Her hafta çarşamba günleri Gebzeli hemşehrileriyle belediyede düzenlenen 'Halk Buluşmaları'nda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 27 Eylül Cuma günü saat 18.00'de İstasyon Mahallesi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'de Arapçeşme Mahallesi, 29 Eylül Pazar günü ise saat 14.00'de Adem Yavuz Mahallesi'nde düzenlenecek 'Halk Meclisi' toplantılarına mahalle sakinlerini davet etti


Vatandaşların problem ve isteklerinin dinlendiği toplantının önemine dikkat çeken Büyükgöz, herkesin katılarak istek ve problemlerini aktarmasını isteyerek, "Birebir hemşehrilerimizle burada görüşüyoruz, dertlerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mahalle meclislerimizi de sürdürüyoruz. Sürekli hale getirecek bir rutin oluşturacağız. Bu hafta Cuma günü İstasyon Mahallesi, Cumartesi günü Arapçeşme Mahallesi, Pazar günü Adem Yavuz Mahallesi Mahalle Meclislerimiz gerçekleştireceğiz. Mahalle Meclislerimize tüm mahalle sakinlerimizi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Yavuz Mahallesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti
Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti Son Dakika: Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz'den vatandaşlara davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]