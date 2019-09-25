Başkan Büyükgöz'den vatandaşlara davet

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlar, İstasyon Mahallesi, Arapçeşme Mahallesi, Adem Yavuz Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 'Mahalle Meclisi' toplantılarına davet etti.



Her hafta çarşamba günleri Gebzeli hemşehrileriyle belediyede düzenlenen 'Halk Buluşmaları'nda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 27 Eylül Cuma günü saat 18.00'de İstasyon Mahallesi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'de Arapçeşme Mahallesi, 29 Eylül Pazar günü ise saat 14.00'de Adem Yavuz Mahallesi'nde düzenlenecek 'Halk Meclisi' toplantılarına mahalle sakinlerini davet etti



Vatandaşların problem ve isteklerinin dinlendiği toplantının önemine dikkat çeken Büyükgöz, herkesin katılarak istek ve problemlerini aktarmasını isteyerek, "Birebir hemşehrilerimizle burada görüşüyoruz, dertlerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mahalle meclislerimizi de sürdürüyoruz. Sürekli hale getirecek bir rutin oluşturacağız. Bu hafta Cuma günü İstasyon Mahallesi, Cumartesi günü Arapçeşme Mahallesi, Pazar günü Adem Yavuz Mahallesi Mahalle Meclislerimiz gerçekleştireceğiz. Mahalle Meclislerimize tüm mahalle sakinlerimizi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ