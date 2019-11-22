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Başkan Büyükgöz'e Karadeniz'den konuk vekiller
6 saat önce
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı'yı başkanlık makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı'yı başkanlık makamında ağırladı.
Milletvekilleri Muhammet Balta ve Muhammet Avcı, Başkan Büyükgöz'e misafirperverliği için teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz vekillere Gebze hakkında bilgi verdi, nazik ziyareti için teşekkür etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - KOCAELİ
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